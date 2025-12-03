El Gobierno confirmó a la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas

En la noche del miércoles, el Gobierno confirmó la cúpula de las Fuerzas Armadas. Luego de la designación de Carlos Presti como ministro de Defensa, este último fue quien informó los cambios a través de sus redes sociales.

Según indicó Presti, el nuevo Jefe del Ejército será el general de División Oscar Santiago Zarich, por recomendación del flamante ministro al Presidente. Además, el Vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare es el nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto.

En tanto, el Vicealmirante Juan Carlos Romay fue designado Jefe de la Armada y se ratificó al Brigadier Mayor Gustavo Valverde como Jefe de la Fuerza Aérea.

El Gobierno trabaja en una serie de cambios que busca implementar en los próximos meses tras la conformación oficial del nuevo gabinete. Las modificaciones abarcan áreas sensibles, como el Ministerio de Seguridad, la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Justicia y la composición de la cúpula de las Fuerzas Armadas.

En el Ejecutivo advierten también que es “muy probable” que haya cambios en la titularidad de la Agencia de Migraciones, que encabeza hoy Sebastián Seoane. En el oficialismo argumentan que “cambió la modalidad” del organismo luego de la reforma que oficializó Patricia Bullrich. Pasó de ser una área administrativa a una de control fronterizo con capacidades operativas. (con información de TN)