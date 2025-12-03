El nuevo mapa del poder legislativo: cómo quedaron los bloques e interbloques en la Cámara de Diputados

La jornada de jura de 127 diputados modificó la composición de la Cámara baja del Congreso, que asumirán oficialmente el 10 de diciembre y estrenarán sus bancas en el período de sesiones extraordinarias a las que llamará el Gobierno en las próximas horas para debatir el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, entre otros temas.

Sin embargo, la sesión preparatoria definió -en su mismo transcurso- interbloques que alteraron la elección de autoridades, en simultáneo a que perfiló roles importantes dentro del recinto.

Lo que sí se consolidó fue la primera fuerza: en un raid de adhesiones en las últimas dos semanas, La Libertad Avanza pasó a Fuerza Patria por dos legisladores. La última novedad libertaria es que permanecerá en el bloque Lorena Villaverde, que renunció a su banca en el Senado.

La Libertad Avanza que hasta el momento ostentaba 37 diputados, a partir del 10 de diciembre tendrá 95 y se convertirá en la primera minoría; una figura clave para la repartija de lugares en las comisiones y autoridades. Eso ocurre no solo porque sumó las bancas ganadas en las urnas sino también las de otros legisladores que tras la victoria decidieron saltar al oficialismo. Entre ellos, ocho del PRO, tres "radicales con peluca", y a último momento al entrerriano que responde a Rogelio Frigerio, Francisco Morchio. La bancada seguirá conducida por el cordobés Gabriel Bornoroni.

El bloque que se calculaba mantendría 98 diputados bajó a 93. Primero perdió al puntano, Jorge “Gato” Fernández, y al tucumano, Javier Noguera, quienes se negaron a integrar la bancada. Después, tres catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil confirmaron que tendrán su propia bancada y también pegaron el portazo. El bloque seguirá presidido por el santafesino Germán Martínez.

La bancada de Provincias Unidas lleva el nombre del espacio que crearon los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés, (Corrientes) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Aunque finalmente no todos pusieron a sus legisladores ahí tendrán 18 miembros. Valdés llevó a su diputado a la bancada oficial de la UCR; un gesto que parece confirmar su postulación como presidente del Partido que renueva autoridades este mes. La otra sorpresa fue Vidal, quien no solo no sumó a su diputado José Luis Garrido sino que hizo alianza con el interbloque del PRO y los radicales.

Los demás mandatarios sí mantuvieron los pies en el plato. Pero además de esos legisladores el bloque estará integrado por Martín Lousteau y su ladera Mariela Coletta; el también radical Pablo Juliano, del sector de Facundo Manes; y dos que eran del PRO: el santafesino José Nuñez y el rionegrino Sergio Capozzi. Otra sorpresa fue que sumaron a la polémica exlibertaria Lourdes Arrieta, la primera expulsada del bloque de LLA, quien después había armado un bloque con Marcela Pagano y otros libertarios díscolos.

La bancada de Provincias Unidas quedó presidida por la hasta recién vicegobernadora de Santa Fe, de origen PRO, Gisela Scaglia.

Finalmente, tras la pelea con los gobernadores, el jefe de bloque de Encuentro Federal, Miguel Angel Pichetto, no se integró a la bancada de Provincias Unida. Se mantiene en una bancada propia con Nicolás Massot, aunque tejió alianza con Provincias Unidas para conformar un interbloque, que se llama "Unidos", e incluye también a la Coalición Cívica que se mantiene con dos: Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. Todos juntos, suman 22.

Tras la fuga de legisladores amarillos al oficialismo, el PRO quedó con 12 diputados propios. Pero, sobre la hora, tejieron una alianza para cobrar peso de cara al reparto de comisiones: se unieron en interbloque con los 6 diputados de la UCR, los 2 legisladores del MID de Oscar Zago, el santacruceño José Luis Garrido -que traicionó a Provincias Unidas- y la radical bahiense, Karina Banfi que se armó un monobloque.

En las últimas horas la UCR perdió una banca pero sumó otra. Terminó con 6 miembros propios. Banfi se abrió un monobloque. "El radicalismo consolida su incapacidad de construir. Hay que saber administrar la crisis antes de repartir cargos", aseguró. Pero antes, Valdés, aunque compitió por el espacio de Provincias Unidas, mandó a su diputado Diógenes González a la bancada de la UCR, que quedará presidida por la mendocina Pamela Verasay. Todo indica que Valdés asumirá como presidente del partido en diciembre.

Los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Gustavo Sáenz; el de Tucumán, Osvaldo Jaldo y el de Catamarca, Raúl Jalil, siguen en tratativas para definir si consolidan, o no, un interbloque conjunto. Por el momento, Misiones y Salta presentó a su bloque conjunto, Innovación Federal, con siete miembros. Pero si se une a las otras dos provincias podrían llegar a ser 13. Con este grupo, a su vez, esperan interactuar también los tres diputados que quedan de la bancada de Coherencia.

La izquierda, por su parte, queda con cuatro escaños, ocupados por cuatro dirigentes tradicionales del partido: Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, del PTS, y Romina Del Plá y Néstor Pitrola, del Partido Obrero. Pitrola asume en lugar de Christian Castillo,por el clásico recambio de bancas que hacen en la Izquierda.

Así quedaron los bloques e interbloques

El siguiente es el listado, con cada nombre, que integrarán la Cámara baja para tratar a partir del 10 de diciembre el Presupuesto y las reformas que impulsa el presidente Milei. De los 257, aun quedan pendientes de definición seis bancas.

La Libertad Avanza (95): Sabrina Ajmechet, Carlos Alberto Almena, Lisandro Almirón, Bárbara Vanessa Andreussi, Pablo Ansaloni, Damián Arabia, Belén Avico, Atilio Basualdo, Mónica Mariela Becerra, Beltrán Benedit, Alberto "Bertie2 Benegas Lynch, Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Gabriel Bornoroni, Carlos Adrián Nicolás Brizuela, Eliana Bruno, Mariano Campero, Alejandro Ángel Carrancio, Giselle Castelnuovo, Ricardo Abel Chiconi, Facundo Correa Llano, Romina Diez, Nicolás M. Emma, Alejandro Fargosi, Alida Ferreyra, Sergio “Tronco” Figliuolo, María Gabriela Flores, Maira Raquel Frias, María Virginia Gallardo, Álvaro García, Carlos Garcia, Silvana Giudici, Mercedes del Rosario Goitia, Alfredo Gonzales, María Luisa González Estevarena, Maura Ester Gruber, Jairo Henoch Guzmán, Diego Gabriel Hartfield, Patricia Noemí Holzman, Gerardo Huesen, Gladys Noemí Humenuk, Maria Cecilia Ibáñez, Andrés Ariel Laumann, Lilia Lemoine, Andrés Marcelo Leone, Mercedes Llano, Enrique Lluch, Johanna Sabrina Longo, Lorena Macyszyn, Álvaro Martínez, Nicolás Mayoraz, Martin Menem, María Julieta Metral Asensio, María Soledad Molinuevo, Margarita Soledad Mondaca, Guillermo Montenegro, Juan Pablo Montenegro, Francisco Morchio, Julio Moreno Ovalle, Gabriela Muñoz, María del Carmen Niveyro, Joaquín Patricio Ojeda, Sebastián Pareja, Marcos Patiño Brizuela, Santiago Pauli, Agustín Andrés Pellegrini, Federico Agustín Pelli, José Peluc, Luis Petri, Lorena Petrovic, Luis Picat, María Celeste Ponce, Manuel Quintar, Verónica Razzini, Valentina Loana Ravera, Adrián Osvaldo Ravier, Karen Reichardt, Gastón Antonio Riesco, Gonzalo Roca, Laura Rodríguez Machado, Miguel Rodríguez, Juliana Santillán, Santiago Santurio, Laura Soldano, Yamile Vanesa Tomassoni, Rubén Darío Torres, Anibal Tortoriello, Federico Tournier, César Treffinger, Hernán Urien, Patricia Vázquez, Andrea Fernanda Vera, Gino Visconti, Lorena Villaverde y Carlos Zapata.

Unión por la Patria (93): Hilda Clelia Aguirre, Ernesto Alí, Felipe Andino, Javier Andrade, Jorge “Koky” Araujo Hernández, Martín Aveiro, Marcelo Alejandro Barbur, Luis Eugenio Basterra, Gustavo Bordet, Alejandrina Borgatta, Santiago Cafiero, Cecilia María Campitelli del Dib, Julieta Campo, Lucía Cámpora, Florencia Carignano, Sergio Casas, Carlos Castagneto, Jorge “Koki” Chica, Carlos Cisneros, Ricardo Daives, María Graciela De la Rosa, Fernanda Díaz, Sergio Dolce, Gabriela Estévez, Emir Félix, Abelardo Ferrán, Andrea Freites, Sebastián Galmarini, Teresa García, Diego Giuliano, José Glinsky, José Gómez, Juan Grabois, Ramiro Gutiérrez, Raúl “Rulo” Hadad, Itai Hagman, Ana María Ianni, Máximo Kirchner, Moira Lanesan Sancho, Aldo Leiva, Cecilia Inés López Pasquali de Balmaceda, Jimena López, Juan Pablo Luque, Marcelo Mango, Mario "Paco" Manrique, Laura Marianela Marclay, Varinia Lis Marín, Juan Marino, Germán Martínez, Guillermo Michel, Fernanda Miño, Juan Carlos Molina, Matías Molle, Roxana Monzón, Cecilia Moreau, Hugo Moyano, Jorge Mukdise, Estela Neder, Kelly Olmos, Blanca Osuna, Sergio Palazzo, Claudia Palladino, Graciela Parola, Gabriela Pedrali, Paula Penacca, Horacio Pietragalla, Lorena Pokoik, Luciana Potenza, Agustina Propato, Ariel Rauschenberger, Santiago Roberto, Agustín Rossi, Marina Salzmann, Nancy Sand, Sabrina Selva, Adriana Serquis, Vanesa Siley, Guillermo Snopek, Julia Strada, Jorge Taiana, Rodolfo Tailhade, Caren Tepp, Agustín Tita, Pablo Todero, Victoria Tolosa Paz, Nicolás Trotta, Eduardo Valdés, María Elena Velázquez, Luana Volnovich, Hugo Yasky, Pablo Yedlin y Christian Zulli.

Unidos (22): Lourdes Arrieta, Jorge Ávila, Carolina Basualdo, Juan Brugge, Sergio Capozzi, Mariela Coletta, Pablo Farias, Pablo Juliano, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Martín Lousteau, José Carlos Nuñez, Esteban Paulon, Jorge Rizzotti, Gisela Scaglia, Juan Schiaretti, Alejandra Torres, María Inés Zigarán, Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

PRO + UCR y aliados (22): Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Fernando De Andreis, María Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Alejandro Finocchiaro, Alicia Fregonese, Antonela Giampieri, Álvaro González, Cristian Ritondo, Javier Sánchez Wrba, Martín Yeza, Guillermo Agüero, Gerardo Cipolini, Diógenes González, Lisandro Nieri, Darío Schneider, Pamela Verasay, Oscar Zago (MID), Eduardo Falcone (MID), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz).

Innovación Federal (7): Alberto Arrúa, Bernardo Biella, Oscar Herrera Ahuad, Pablo Outes, Yamila Ruíz, Daniel Vancsik y Yolanda Vega.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores (4): Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Néstor Pitrola.

Elijo Catamarca (3): Sebastián Nóblega, Fernando Monguillot y Fernanda Ávila.

Producción y Trabajo (2): Nancy Picón Martínez y Carlos Gustavo Quiroga.

Defendamos Córdoba (1): Natalia De la Sota.

La Neuquinidad (1): Karina Maureira.