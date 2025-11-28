El tren atropelló a una mujer y está en grave estado

Una chica fue atropellada esta tarde por una formación ferroviaria en Corrientes, entre Brandsen y General Paz, informaron fuentes oficiales.

Según le relató un testigo que estaba en la zona a La Nueva., la joven caminaba por las vías y no advirtió la llegada del tren. El maquinista, de acuerdo con ese testimonio, hizo sonar reiteradamente la bocina, pero la chica “no registró nada” y continuó avanzando. El hombre agregó que desconoce si la víctima llevaba auriculares, aunque aseguró que la actitud daba la impresión de que no escuchó la advertencia.

El testigo también señaló que el conductor de la formación inició una frenada brusca al verla sobre las vías, aunque no logró evitar el impacto, tras lo cual el tren la arrastró varios metros.

De acuerdo con los primeros datos médicos, se trata de una chica de entre 20 y 30 años cuya identidad aún no fue establecida. Presenta amputación traumática de ambas piernas a la altura de las rodillas y una importante herida en el cuero cabelludo.

La joven ingresó al Hospital Municipal Leónidas Lucero con pérdida de conocimiento, conectada a un respirador y en estado crítico. Según se indicó, está siendo trasladada a quirófano para ser intervenida de urgencia.

Personal médico, efectivos policiales y agentes de Tránsito trabajaron en el lugar para asistir a la víctima y resguardar el área.

La zona permanece con circulación restringida mientras se realizan las tareas de emergencia y las primeras pericias. Por eso el paso de General Paz y Corrientes está totalmente cortado y se recomienda evitar el sector. Además, el paso a nivel de Lavalle también se encuentra interrumpido para el tránsito vehicular.