El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 29 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 13 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será fresco, nuboso y húmedo. El viento tendrá intensidad de moderado del sector Este. La visibilidad será buena.

En la tarde el tiempo inestable con probables precipitaciones. El viento tendrá intensidad de leve del sector Este. El índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será fresca y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 16 grados centígrados.