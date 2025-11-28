Falleció el ciclista que fue atropellado por un auto en avenida Arias

Falleció esta tarde el ciclista que había sido atropellado por un automóvil en avenida Arias, entre Maestro Piccioli y Libertad.

El accidente de tránsito ocurrió sobre el mediodía, cuando un Ford Fiesta conducido por Fausto Ezequiel Álvarez (43) colisionó con una bicicleta guiada por un hombre cuya identidad no fue informada.

El ciclista fue trasladado en código rojo por una ambulancia del Siempre al Hospital Municipal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según fuentes oficiales, el test de alcoholemia realizado al automovilista arrojó resultado negativo.