SOMU convoca a elecciones nacionales y seccionales en Ingeniero White

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) convoca a sus afiliados a participar en las próximas elecciones para renovar autoridades a nivel nacional y seccional.

La votación se llevará a cabo durante cinco días consecutivos en la sede de Ingeniero White.

El proceso electoral tendrá lugar del 1 al 5 de diciembre, y las urnas estarán abiertas en horario continuado de 11 a 16.

La votación se realizará en la sede sindical ubicada en calle Mascarello 3888.

Desde el sindicato se extendió una invitación formal a todos los miembros habilitados para que se acerquen a ejercer su derecho al voto durante el período estipulado.