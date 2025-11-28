Bahía Blanca | Viernes, 28 de noviembre

24.7°

Bahía Blanca | Viernes, 28 de noviembre

24.7°

Bahía Blanca | Viernes, 28 de noviembre

24.7°
La ciudad.

SOMU convoca a elecciones nacionales y seccionales en Ingeniero White

La votación se llevará a cabo entre el 1 y 5 de diciembre en la sede de Ingeniero White.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) convoca a sus afiliados a participar en las próximas elecciones para renovar autoridades a nivel nacional y seccional.

La votación se llevará a cabo durante cinco días consecutivos en la sede de Ingeniero White.

El proceso electoral tendrá lugar del 1 al 5 de diciembre, y las urnas estarán abiertas en horario continuado de 11 a 16.

La votación se realizará en la sede sindical ubicada en calle Mascarello 3888.

Desde el sindicato se extendió una invitación formal a todos los miembros habilitados para que se acerquen a ejercer su derecho al voto durante el período estipulado.

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Aplausos.
La ciudad.
Deportes.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE