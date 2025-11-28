Una amenaza de "masacre" al estilo norteamericano sorprendió a la Universidad Nacional de La Plata

Una amenaza de "masacre" al estilo norteamericano sorprendió a las autoridades de la Facultad de Artes en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y decidieron suspender las clases.

Mediante un email, la persona implicada amenazó con una matanza masiva en el asunto: "Voy a fusilarlos a todos". El remitente utilizó la cuenta "Belcebu 764" ([email protected]).

El mensaje a las autoridades fue: "Fui inspirado por Asmodeus a unirme al grupo 764 y ahora voy a hacer una masacre en la UNLP inspirado en su intento de matanza fallida en la UNTREF. Voy a ir armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible acribiilandolos y luego suicidarme pues mi vida no me importa ya que ninguna vida importa. Ya esta todo decidido y no hay vuelta atras, no va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamos a ir con el diablo".

Al pie del mensaje se adjuntó la imagen de dos armas de fuego, ambas largas y de guerra, una de ellas es el conocido AK 47.

El caso derivó en la evacuación del edificio de la facultad de Artes y de otras casas de estudios de la UNLP. Ahora se abrió una investigación para dar con el implicado, la causa queda a cargo del Juzgado Federal de La Plata N3 de Ernesto Kreplak y se esperan avances por parte de la Policía Federal.

En tanto, algunos chats entre la comunidad estudiantil también trascendieron y sumaron incertidumbre y tensión. Si bien no se registraron heridos, se instó al personal de seguridad de la UNLP a extremar las medidas de prevención y alerta para las próximas horas. (NA)