Villa Mitre confirmó al nuevo entrenador para la temporada 2026

Villa Mitre confirmó este mediodía al nuevo entrenador del equipo que afrontará la temporada 2026 del Torneo Federal A.

El flamante DT tricolor es Diego Cochas, quien reemplazará a Carlos Mungo, quien estuvo en el cargo por 7 años.

El cordobés de Saldán tiene 46 años, viene de dirigir en Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi y también pasó por Racing de Córdoba, en la Primera Nacional.

Como jugador, en tanto, se inició en River y vistió las camisetas de Defensores de Belgrano, pasó por Huracán, Ferro, Chicago y Tristán Suárez, además de jugar en clubes de Colombia y Venezuela.