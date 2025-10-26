Villa Mitre oficializó la salida de Carlos Mungo y lo despidió en redes: "Las puertas siempre estarán abiertas"
El entrenador bahiense estuvo al frente del plantel profesional durante más de siete años.
El Club Villa Mitre oficializó este mediodía la salida del entrenador Carlos Mungo, quien no seguirá al frente del plantel del Federal A luego de más de siete años.
A través de un comunicado en sus redes, la institución le dedicó un mensaje de despedida al DT:
"Agradecemos a Carlos Mungo por su dedicación y compromiso al frente del plantel de fútbol profesional durante siete temporadas. Su trabajo, profesionalismo y entrega en conjunto con sus diferentes cuerpos técnicos fueron parte importante del crecimiento deportivo e institucional de nuestro club a lo largo de este proceso. Le deseamos el mayor de los éxitos y las puertas de nuestro club siempre estarán abiertas".
De esta manera, el DT bahiense cerró un ciclo histórico al frente del club, que comenzó con el primer partido el 9 de septiembre de 2018 (1-0 ante Cipolletti) y culminó el pasado el pasado 13 de octubre, en la victoria por 2 a 1 pero con eliminación ante Brown de Puerto Madryn en los 16avos de final de la Reválida.