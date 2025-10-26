Villa Mitre oficializó la salida de Carlos Mungo y lo despidió en redes: "Las puertas siempre estarán abiertas"

Carlos Mungo en su último partido como entrenador de Villa Mitre, luego de siete años en el cargo. Foto: Rodrigo García La Nueva.

El Club Villa Mitre oficializó este mediodía la salida del entrenador Carlos Mungo, quien no seguirá al frente del plantel del Federal A luego de más de siete años.

A través de un comunicado en sus redes, la institución le dedicó un mensaje de despedida al DT:

"Agradecemos a Carlos Mungo por su dedicación y compromiso al frente del plantel de fútbol profesional durante siete temporadas. Su trabajo, profesionalismo y entrega en conjunto con sus diferentes cuerpos técnicos fueron parte importante del crecimiento deportivo e institucional de nuestro club a lo largo de este proceso. Le deseamos el mayor de los éxitos y las puertas de nuestro club siempre estarán abiertas".

De esta manera, el DT bahiense cerró un ciclo histórico al frente del club, que comenzó con el primer partido el 9 de septiembre de 2018 (1-0 ante Cipolletti) y culminó el pasado el pasado 13 de octubre, en la victoria por 2 a 1 pero con eliminación ante Brown de Puerto Madryn en los 16avos de final de la Reválida.