Varadero: disfrutá del caribe cubano en enero, febrero y marzo

Viajes La Nueva propone múltiples fechas de salida en 2026 hacia Varadero con un servicio que garantiza a cada pasajero vivir una experiencia de relax y así disfrutar con todos los sentidos de los encantos de una de las mejores playas del mundo.

Las salidas están programadas para los días 1, 8, 15, 22 y 29 de enero, 5, 12, 19 y 26 de febrero, y 5 y 12 de marzo de 2026, con una propuesta pensada para sumergirse en el verano con todo incluido.

El paquete contempla vuelo directo desde Buenos Aires, equipaje y servicio de comida a bordo, 8 noches con sistema All Inclusive y asistencia médica al viajero, para que cada pasajero solo tenga que ocuparse de relajarse.

HOTELERÍA Y TARIFAS

Las tarifas están expresadas por persona en base doble e incluyen impuestos adicionales de USD 269.

- Starfish Varadero:

Enero, febrero y marzo: USD 1649 + IMP USD 269

- Meliá Varadero:

Enero: USD 1989 + IMP USD 269

Febrero y marzo: USD 1969 + IMP USD 269

- Memories Varadero:

Enero, febrero y marzo: USD 1785 + IMP USD 269

- Iberostar Selection:

Enero, febrero y marzo: USD 2259 + IMP USD 269

Estas opciones combinan confort, gastronomía caribeña y el servicio característico de reconocidas cadenas hoteleras como Meliá, Blue Diamond Resorts e Iberostar, que garantizan atención personalizada, entretenimiento diario, deportes acuáticos y restaurantes temáticos frente al mar.

QUÉ HACER Y DESCUBRIR EN VARADERO

Varadero se extiende a lo largo de una península de 20 kilómetros, donde el mar se presenta en todos los tonos del azul. Es el destino ideal tanto para quienes buscan descanso como para los que desean vivir nuevas experiencias.

- Playas de ensueño: su arena blanca y fina, y el mar cálido y cristalino, la convierten en una de las playas más hermosas del mundo. El oleaje suave permite disfrutar del baño de mar durante todo el día, y los atardeceres son verdaderamente mágicos.

- Deportes acuáticos y naturaleza: el lugar ofrece condiciones ideales para bucear o hacer snorkel entre arrecifes de coral y peces tropicales. También se pueden realizar paseos en catamarán o lancha, practicar kayak, paddle surf o incluso disfrutar de la pesca deportiva.

- Cuevas y reservas naturales: entre sus secretos mejor guardados se encuentran las Cuevas de Saturno, una formación natural con aguas transparentes donde se puede nadar o bucear entre estalactitas y estalagmitas. Muy cerca se encuentra la Reserva Ecológica Varahicacos, un espacio protegido con senderos, manglares y restos arqueológicos que permiten conocer la riqueza natural y cultural de la zona.

- Parque Josone: un oasis verde en el corazón de Varadero, con lagunas, puentes y jardines tropicales. Allí se puede dar un paseo en bote o disfrutar de un almuerzo cubano en alguno de sus restaurantes.

Información y reservas. Para conocer tarifas actualizadas, disponibilidad de lugares y detalles sobre excursiones opcionales, se puede contactar a Viajes La Nueva en Rodríguez 55 o llamar al 291 459 0099 o ingresar a la web www.viajeslanueva.com

- Casa Dupont: antigua residencia de un magnate estadounidense, es hoy un mirador y restaurante con una de las vistas más espectaculares del mar Caribe. Su arquitectura colonial y su historia la convierten en una visita imperdible.

- Vida nocturna: cuando cae el sol, Varadero cobra nueva vida. Hay bares con música en vivo, espectáculos, salsa, mojitos y el clásico ambiente cubano que invita a bailar y celebrar.

CERCANÍA CON LA HABANA: UNA ESCAPADA CULTURAL IMPERDIBLE

A solo 140 kilómetros de Varadero, se encuentra La Habana, una de las capitales más fascinantes del continente. Muchos visitantes aprovechan su estadía para realizar una excursión de día completo y recorrer su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Calles empedradas, autos antiguos, balcones coloniales y el inconfundible ritmo de la ciudad transportan al viajero a otra época. El Malecón, la Plaza de la Catedral, el Capitolio y la Bodeguita del Medio son solo algunos de los lugares que condensan la esencia de Cuba: historia, música y alegría.

Con su combinación de paisajes paradisíacos, cultura viva y la hospitalidad de su gente, Varadero se confirma como uno de los destinos más completos del Caribe. Una experiencia única para disfrutar con Viajes La Nueva, que invita a descubrir —con todo resuelto y solo pensar en disfrutar— el verdadero paraíso caribeño.