Allanamientos en dos viviendas por el robo de motocicletas

Efectivos de la comisaría Séptima allanaron ayer las viviendas de dos menores sospechados de intervenir en el robo de motocicletas, informaron fuentes oficiales.

Los procedimientos fueron autorizados por la jueza de Garantías del Joven, Claudia Olivera.

Uno de los operativos se desarrolló en la Manzana 12 del Barrio Cooperación 2, donde aprehendieron a un joven de 17 años investigado por la sustracción de una motocicleta el pasado 8 de noviembre, en la zona de Cuyo al 800.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el lugar los uniformados secuestraron prendas de vestir similares a las que, según las filmaciones, vestía el sujeto que llevó adelante en el hecho.

Los voceros indicaron que el joven, quien intentó resistirse a la diligencia, había sido arrestado a fines de agosto pasado, acusado de apuñalar a un hombre con el que mantenía diferencias desde hace un tiempo.

El restante allanamiento se desarrolló en un inmueble del barrio Martín Fierro, en el sector de Eva Duarte al 2.700, donde reside un menor de 12 años sospechado de intervenir en el robo de una moto el pasado 5 de diciembre, en Viamonte al 2.200.

Las fuentes señalaron que la requisa del sitio arrojó resultado negativo.