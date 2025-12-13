Recapturan a la detenida que se evadió de una comisaría

En la noche del viernes, personal del Comando de Patrullas detuvo a la mujer que se había fugado de una comisaría de Bahía.

El procedimiento se realizó alrededor de las 21.45 en un domicilio ubicado en Esquiú al 2600, donde los efectivos policiales procedieron a la detención de Noelia Fabiana Gallardo, quien registraba un pedido de detención vigente, con intervención de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Tras el operativo la mujer fue trasladada a la comisaría de Tornquist.

La investigación fue llevada a cabo por la comisaría Sexta de Villa Rosas, de donde Gallardo escapó en los últimos días.

La.mujer estaba detenida por causarle lesiones a su pareja, Carlos Sauma, un hombre que también tiene antecedentes.