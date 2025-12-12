Buscan a una detenida que se escapó de la comisaría de Villa Rosas

Noelia Fabiana Gallardo (43), detenida el pasado fin de semana por agredir de manera violenta a su pareja, Daniel Carlos Sauma (61), es intensamente buscaba porque se escapó hace unos días de la comisaría Sexta de Villa Rosas, según confirmaron fuentes policiales.

La mujer, al parecer, se encontraba en una sala que no tiene las condiciones de calabozo y aprovechó un momento de descuido de la guardia para fugar por un ventiluz.

En principio las mujeres detenidas eran trasladadas a comisarías de la región, pero, según trascendió, a partir de un habeas corpus presentado esas instalaciones fueron inhabilitadas a tal fin y la capacidad de cupo se complicó.

Tanto Gallardo como "El turco" Sauma tienen distintos antecedentes policiales y la agresión del fin de semana no fue la primera de ella hacia él.

Este último caso se registró el sábado al atardecer, en Paunero al 2.000. Cuando la Policía llegó al lugar, encontró a Sauma con abundante sangrado y una herida cortante en la cabeza.

Se pudo establecer, a partir de la prueba reunida, que no solo lo habría golpeado con un hierro a Sauma sino también que lo habría apuñalado.