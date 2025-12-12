El Hiper de Aguado volvió a funcionar con normalidad

La Cooperativa Obrera comunicó que a partir de hoy, viernes 12 de diciembre, la sucursal del Hiper de Aguado volverá a funcionar con normalidad y al cien por ciento de su capacidad tras el incendio ocurrido el último 11 de noviembre.

El mismo se produjo en el sector de condensadores de la central de frío alimentario que se ubica sobre el techo del edificio.

Como consecuencia, la empresa comenzó a diagramar y ejecutar todas los trabajos necesarios para recuperar el frío que abastece a todas las cámaras, heladeras y freezers del Híper.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Gracias al trabajo en equipo y al esfuerzo de todos sus colaboradores y proveedores, lo ha logrado en solo un mes, por lo que el Hiper de Aguado ya está funcionando a pleno y con normalidad en todos los sectores de alimentos frescos: carnicería, pescadería, fiambrería, rotisería, verdulería, heladeras y freezers", señalaron.