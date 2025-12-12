La peña bahiense Boca un Sentimiento invita al "Partido 12 Solidario"

En el marco del Día del Hincha de Boca, como cada 12 de diciembre, la peña bahiense Boca un Sentimiento invita para hoy a participar de una original iniciativa con fines solidarios.

Convocan para hoy a socios, socias y simpatizantes a participar con un equipo del "Partido 12 Solidario", que tiene como objetivo brindar alimentos para la canasta navideña a 180 familias de la ciudad.

La jornada tendrá la particularidad que se llevará a cabo desde las 12 de hoy hasta la medianoche, en el complejo deportivo Casablanca (Cerrito 2055).

Habrá que concurrir con un alimento destinado justamenta para la Navidad. Lo recaudado será donado a un merendero, del cual no se especificó su nombre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Socias, Socios y Simpatizantes, el viernes más que nunca tenemos que demostrar y darle un marco espectacular a este importante evento!...hay que mostrarle a Bahía Blanca lo Solidarios que somos los Hinchas de Boca y poder acercarles a 180 familias, alimentos para la Canasta Navideña...vamos armen equipos de amigos... familiares...y hagamos de éste `Partido 12 Solidario´ algo grandioso!... como lo que somos...HINCHAS DE BOCA!!!*

Para mayores informes los interesados podrán comunicarse al teléfono 2914160404.

La peña Boca un Sentimiento Bahía Blanca, presidida por Julio Alduvino, tiene una activa participación solidaria en la comunidad, inclusive con campañas de donación de sangre.

Como ya informamos en marzo pasado, iniciaron el proyecto de la sede propia en un predio de Chiclana y Juncal.