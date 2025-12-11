Los “arquitectos de la inteligencia artificial” son la Persona del Año 2025 de la revista Time
La revista Time reconoció el trabajo de los diseñadores de la IA por transformar la humanidad y consolidar la tecnología como la “respuesta” a cualquier pregunta.
La revista Time nombró a los “arquitectos de la inteligencia artificial (IA)” como la Persona del Año 2025, al considerar que su labor en el desarrollo de esta tecnología de vanguardia está transformando la humanidad y consolidando una nueva era.
El editor jefe de Time, Sam Jacobs, describió 2025 como “el año en el que todo el potencial de la inteligencia artificial apareció ante nuestros ojos y cuando se hizo evidente que no habría vuelta atrás ni exclusión”.
Los Líderes de la IA en la Portada
La revista preparó dos portadas que destacan a las figuras clave de la industria tecnológica que están a la vanguardia del desarrollo de la IA.
Entre los ejecutivos que aparecen en las portadas se encuentran:
- Sam Altman (Open AI).
- Mark Zuckerberg (Meta).
- Elon Musk (xAI).
- Jensen Huang (CEO de Nvidia).
- Demis Hassabis (DeepMind Technologies).
- Fei-Fei Li (Instituto de IA Centrada en el Ser Humano de Stanford).
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, afirmó que “toda industria la necesita, toda empresa la utiliza y toda nación necesita desarrollarla”. (NA)