Los “arquitectos de la inteligencia artificial” son la Persona del Año 2025 de la revista Time

La revista Time nombró a los “arquitectos de la inteligencia artificial (IA)” como la Persona del Año 2025, al considerar que su labor en el desarrollo de esta tecnología de vanguardia está transformando la humanidad y consolidando una nueva era.

El editor jefe de Time, Sam Jacobs, describió 2025 como “el año en el que todo el potencial de la inteligencia artificial apareció ante nuestros ojos y cuando se hizo evidente que no habría vuelta atrás ni exclusión”.

Los Líderes de la IA en la Portada

La revista preparó dos portadas que destacan a las figuras clave de la industria tecnológica que están a la vanguardia del desarrollo de la IA.

Entre los ejecutivos que aparecen en las portadas se encuentran:

Sam Altman (Open AI).

Mark Zuckerberg (Meta).

Elon Musk (xAI).

Jensen Huang (CEO de Nvidia).

Demis Hassabis (DeepMind Technologies).

Fei-Fei Li (Instituto de IA Centrada en el Ser Humano de Stanford).

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, afirmó que “toda industria la necesita, toda empresa la utiliza y toda nación necesita desarrollarla”. (NA)