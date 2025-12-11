Bahía Blanca | Jueves, 11 de diciembre

Bahía Blanca | Jueves, 11 de diciembre

Bahía Blanca | Jueves, 11 de diciembre

La ciudad.

Emiten un nuevo aviso meteorológico a corto plazo por tormentas fuertes en Bahía y la zona

El segundo alerta, que tiene una validez de dos horas, fue emitido por el SMN a las 15.11.

Archivo La Nueva.

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas para Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Tornquist y Tres Arroyos..

El nuevo alerta, que tiene una validez de dos horas, fue enviado a las 17.11.

"Comienzan a generarse algunos chaparrones y tormentas aisladas en el noreste y sur de la PBA. En general débiles o moderadas.  En particular, hay una al oeste de Bahía Blanca dirigiéndose al noreste con algo mas de intensidad", indica el SMN.

"Estas pueden estar acompañadas principalmente de chaparrones intensos de corta duración; y además de ocasionales ráfagas y caída de granizo", completó.

Frente al aviso meteorológico desde la comuna se sugiere la suspensión de actividades al aire libre y seguir las siguientes recomendaciones: evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua; y cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

También se recomienda a la población informarse a través de los canales oficiales del municipio y comunicarse al 911 o 109 en caso de emergencias.

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

