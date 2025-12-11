Chocó con su moto el joven acusado de organizar picadas ilegales

El joven acusado de organizar picadas ilegales y cuyo domicilio fue allanado el mes pasado, fue protagonista de un incidente vial y terminó hospitalizado.

Se trata de Luis Oscar González, de 22 años, quien sufrió traumatismos varios, aunque sin riesgo de vida, según se informó desde la Policía.

El hecho se produjo sobre las 2, en el interior del Parque de Mayo (sector de La Loba), cuando la moto que conducía González se embistió con un Ford Ka, patente EAH 542, al mando de Melina Azul Torres (19).

Una ambulancia del 911 trasladó al motociclista a la guardia del hospital Municipal. Al lugar también concurrió personal de Defensa Civil e inspectores de Tránsito municipal.

Amigos de la víctima se llevaron la moto del lugar y no se pudieron obtener más datos.

Las actuaciones iniciadas quedaron a cargo de la UFIJ Nº 1.

González está imputado de ser organizador de picadas y maniobras peligrosas, especialmente de motos, en la zona de los barrios La Reserva y Las Perdices, además de la caravana de motos que tiempo atrás circuló por el centro de la ciudad causando ruidos molestos.

A mediados de noviembre, por orden del juez de Garantías Guillermo Mércuri -luego de ser instado por la Cámara Penal- allanaron su vivienda en el barrio Viajantes del Sur.