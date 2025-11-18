Allanan la vivienda de un supuesto organizador de picadas ilegales en Bahía

La Policía Bonaerense realiza un allanamiento en una vivienda de Viajantes del Sur para dar con Luis Omar González, a quien se acusa de ser organizador de las picadas ilegales que se realizan en la zona del barrio La Reserva y Las Perdices y de la caravana de motos que hace unas semanas circuló por el centro de la ciudad causando ruidos molestos.

Días atrás la Justicia de Garantías había rechazado el pedido de la fiscalía para allanar y hoy, finamente, autorizó el intervención en dicha vivienda.

Una investigación preliminar determinó que González se presentaba como administrador de una cuenta de Instagram y manejaba un grupo de WatsApp desde donde realizaba la convocatoria para correr de manera clandestina en diferentes sectores de la ciudad.

El 29 de octubre pasado un pedido para allanar la misma vivienda de la fiscal Marina Lara por picadas en la zona de los barrios La Reserva, La Cañada y Las Perdices fue rechazado por la Justicia de Garantías.

En ese entonces juez Guillermo Mércuri consideró que sí existen en el lugar maniobras de riesgo y exigió prevención de parte de la Policía, que viene trabajando en el lugar al menos desde hace más de dos meses.

Tras esa decisión de Mércuri, la fiscalía volvió a solicitar el allanamiento y en esta oportunidad recibió el visto bueno.

Lara, titular de la UFIJ Nº 7, al realizar la presentación, dijo que la causa se inició el 26 de agosto, a partir de una publicación de La Nueva. en la cual se daban cuenta de pruebas de velocidad y destreza de motos y autos en ese sector de las afueras de la ciudad.