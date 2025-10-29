"Picadas": la Justicia rechazó un pedido de allanamiento pero exige prevención

A fines de agosto, uno de los tantos operativos de prevención en el lugar.

Un pedido de la fiscal Marina Lara para allanar la vivienda del presunto organizador de picadas en la zona de los barrios La Reserva, La Cañada y Las Perdices fue rechazado por la Justicia de Garantías.

Pese a que no aceptó el planteo, el juez Guillermo Mércuri consideró que sí existen en el lugar maniobras de riesgo y exigió prevención de parte de la Policía, que viene trabajando en el lugar al menos desde hace más de dos meses.

Lara, titular de la UFIJ Nº 7, al realizar la presentación, dijo que la causa se inició el 26 de agosto, a partir de una publicación de La Nueva. en la cual se daban cuenta de pruebas de velocidad y destreza de motos y autos en ese sector de las afueras de la ciudad.

A la causa -por posible infracción al artículo 193 bis del Código Penal- se incorporaron declaraciones de al menos 5 vecinos, capturas de pantalla sobre contenidos de grupos de WhatsApp ("Carrindanga Stunt") y videos de redes sociales, así como registro de cámaras y declaraciones y actas de la Policía.

Se identificó a un hombre como supuesto promotor de la actividad ilegal, pero el juez consideró que, al menos con lo aportado por el momento, no hay elementos suficientes para disponer el allanamiento.

"No se logró vincular a esta persona con el delito previsto en el artículo 193 bis del Código Penal", dijo Mércuri, para aclarar que por ahora "no hay elementos de cargo que determinen que esta persona participó de pruebas de velocidad o destreza que pongan en riesgo la vida o integridad física de las personas".

De todas formas, sí consideró que existen maniobras de riesgo en el lugar y que "deben neutralizarse con prevención", medida que "resulta función de la fuerza de seguridad".