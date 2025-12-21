Fuerte choque en la ruta nacional 33, cerca de Tornquist

Dos personas debieron ser hospitalizadas este domingo, luego de protagonizar un choque frontal en la ruta nacional 33, en cercanías de Tornquist.

El accidente ocurrió en el kilómetro 56, y fue protagonizado por un Fiat Uno y un camión Mercedes Benz 1114 que se dirigía hacia Bahía Blanca.

El rodado menor era conducido por Marcos Hagg, de 23 años, quien estaba acompañado de Abril Canle, de 20, ambos de Tornquist. El camión estaba al mando de Sergio González, de, 48 años.

Debido a los golpes, Haag fue trasladado al Hospital Penna con fracturas expuestas, mientras que Canle fue derivada al centro de salud de Pigüé, por una lesión en una rodilla. (con información de Noticias Tornquist)