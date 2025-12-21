La primera Unidad Residencial de Salud Mental entra en su etapa final

La construcción de la Unidad Residencial de Salud Mental, la primera de este tipo en Bahía Blanca y diseñada en respuesta a un reclamo histórico, ingresó en su etapa final.

El espacio está ubicado dentro del Hospital Penna, en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y se financia con recursos municipales.

“Entendemos que la salud mental es prioridad y lo demostramos con inversión y acciones concretas. Estamos muy cerca de finalizar esta obra destinada a la atención integral para quienes atraviesan situaciones de salud mental y consumos problemáticos”, señaló el intendente Federico Susbielles, en su última recorrida por el sector para observar el avance de los trabajos.

Cabe recordar que este lugar contará con 12 camas de internación con atención en conjunto con personal provincial y municipal.

Para ello, se desarrolló un arduo trabajo de refacciones edilicias en la sala 10 del nosocomio provincial, que estaba prácticamente abandonada.

En la actualidad, en el lugar se llevan adelante diferentes trabajos de reacondicionamiento; que incluyen el arreglo de pisos y paredes, pintura, instalación de aberturas y servicios.

Las instalaciones tendrán cuatro habitaciones mixtas con tres camas cada una, un salón de usos múltiples para talleres y actividades, comedor, lavadero, cocina, gabinetes tipo consultorios y patio.

Se trata de un dispositivo de mediana complejidad que se integrará en el armado de la continuidad de cuidados; para tratar una de las problemáticas más relevantes en este contexto social.

Precisamente, adicciones a las drogas, al alcohol y al juego compulsivo, por ejemplo, como también situaciones de salud mental y prevención del suicidio, comenzarán a recibir un abordaje integral cuando, en poco tiempo, se inaugure en Bahía la primera residencia estatal especializada en estos tratamientos.

El hogar convivencial será clave para la contención y asistencia a personas que padecen consumos problemáticos y psicopatologías, sobre todo teniendo en cuenta que hoy no existe ninguna institución que brinde este tipo de atención en Bahía Blanca.

“No hay ninguno así en nuestra ciudad, con 400 mil habitantes. Tener que alejarse de su ciudad y sus contactos a veces no es favorable para el tratamiento de recuperación de un paciente, por eso es clave que la residencia se haga acá”, señaló Federico Bugatti, secretario de Salud municipal.

La atención en la unidad residencial demandará el desempeño de al menos 20 profesionales, algunos de los cuales serán aportados por el Ministerio de Salud bonaerense y otros por el municipio.

Independientemente de los psicólogos y médicos psiquiatras, se piensa en una atención integral con la incorporación además de talleristas para distintas actividades dentro del hogar, que estará abierto las 24 horas y contará con un servicio de enfermería de guardia.

Convenio

En el marco del acuerdo rubricado, en diciembre del 2024, la cartera sanitaria provincial puso a disposición el espacio físico donde funcionará la UR, que será en la sala 10 del hospital Penna, y se comprometió también a contribuir con la designación de personal para el correcto funcionamiento del dispositivo.

Además, a través de la subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos, el Ministerio ofrecerá espacios de acompañamiento; impulsará acciones; promoverá la articulación entre la jurisdicción municipal y provincial; supervisará los procesos y actividades; e integrará la Unidad como Nodo de la Red Bonaerense de Atención y Cuidados.

Por su parte, el municipio tiene a su cargo: la ejecución de las refacciones adecuadas, con la correspondiente financiación y los procedimientos administrativos acordes. Garantizar las condiciones estructurales para el correcto funcionamiento de la UR, tanto en cuestiones edilicias; como de seguridad y servicios. Y, la incorporación del personal necesario; junto con la incorporación de la Historia de Salud Integrada.

La restauración de este edificio antiguo en el complejo del policlínico provincial se inició en febrero y está muy cerca de culminarse.