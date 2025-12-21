Vacaciones 2026: claves para un viaje seguro por las rutas del país

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Se acerca enero y con él las vacaciones y el inicio de los viajes de muchísimas familias bahienses por las rutas del país.

En este marco, especialistas en seguridad vial, remarcaron la importancia de adoptar medidas preventivas a la hora de manejar, para reducir riesgos y garantizar traslados seguros.

“La combinación de mayor flujo vehicular, altas temperaturas y largos trayectos hace indispensable una preparación responsable antes de emprender cualquier viaje”, afirman.

Preparación previa

“Antes de salir a la ruta, es fundamental realizar un chequeo general del vehículo, que incluye verificar: estado de los neumáticos (incluyendo la rueda de auxilio), correcto funcionamiento de luces y frenos, niveles de aceite, agua y líquido refrigerante, matafuegos cargado y habilitado y balizas”, señaló Diego Birumbrales, desde su taller mecánico del barrio Pedro Pico.

A ello se suma la documentación obligatoria para no pasar malos momentos ante un control de tránsito.

Es indispensable contar con licencia de conducir vigente; DNI o cédula de identidad; cédula verde; VTV (Verificación Técnica Vehicular) al día; comprobante de póliza de seguro obligatorio vigente y oblea vigente para vehículos que posean GNC. Este año se eliminó la cédula azul y se implementó su reemplazo por una autorización de manejo en la App MiArgentina.

“La recomendación es que lo lleven impreso y tengan lo digital sólo como respaldo. Básicamente porque hay muchas rutas en las que no hay buena señal para los celulares y ello puede ser una complicación”, se explicó.

A pesar de que no sea de carácter obligatorio, se recomienda también llevar botiquín de primeros auxilios, gato hidráulico o crique, además de una rueda de auxilio inflada y llave de ajuste.

“Una revisión preventiva puede evitar desperfectos mecánicos y reducir significativamente la posibilidad de siniestros”, amplió Birumbrales.

Pausas programadas

La fatiga es uno de los principales factores de riesgo en viajes largos.

“Se recomienda descansar al menos ocho horas antes de conducir, evitar comidas pesadas y realizar paradas cada dos horas para estirar el cuerpo e hidratarse”, manifestó a La Nueva, Pablo Azorin, especialista en seguridad vial y movilidad sostenible.

En caso de sentir sueño o pérdida de concentración, es imprescindible detenerse de inmediato.

Conducta en la ruta

Respetar las velocidades máximas, mantener la distancia adecuada con otros vehículos y usar el cinturón de seguridad en todos los asientos son medidas básicas pero determinantes para la seguridad vial.

“Son aspectos que ya damos por sentado, y sin embargo aún existen conductores y acompañantes imprudentes que no respetan estas normas básicas”, advierte José García, gerente de la compañía La Perseverancia Seguros.

Y agrega: “obviamente que no se debe utilizar el celular mientras se conduce y evitar maniobras bruscas”.

En rutas de doble mano, se recomienda extremar los cuidados en los sobrepasos: sólo deben realizarse cuando la visibilidad sea óptima y la distancia segura.

Planificación

El verano suele traer lluvias intensas y calor extremo en la muchos lugares del país, factores que pueden afectar la conducción.

Se aconseja revisar el pronóstico antes de salir y evitar viajar en condiciones adversas. En caso de tormentas o neblina, se debe reducir la velocidad, encender las luces bajas y aumentar la distancia de frenado.

Viajar con niñas y niños

Es fundamental que los menores viajen siempre en las sillas infantiles, correspondientes a su edad, peso y altura.

Es importante también mantenerlos hidratados y hacer paradas regulares para que puedan moverse.

El retorno

Después de unas agitadas vacaciones, podemos quedar exhaustos. Aunque aprovechar al máximo los días libres es más que válido, también es fundamental ser cuidadosos con su consecuencia obvia: el cansancio.

Este puede aparecer en los momentos donde volvemos a casa, lo que a la vez puede poner en peligro nuestra integridad física.

Manejar con sueño es uno de los riesgos más advertidos de los organismo de Seguridad Vial, ya que es a la vez un fenómeno más común de lo que creemos. Según un estudio de la Fundación AAA para la Seguridad Vial, el 21% de los accidentes mortales involucraban a un conductor somnoliento. Los expertos advierten que no hay que subestimar el cansancio.

Hay rangos de tiempo donde el cansancio aparece y se vuelve una amenaza. La mayoría de los accidentes relacionados con el sueño ocurren entre la 13 y las 16, así como entre las 2 y las 6 de la mañana.

“Manejar temprano en la mañana no es una gran idea, pero ese período de “bajón de la tarde” tampoco lo es”, señalan los especialistas.

