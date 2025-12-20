Alerta amarilla por lluvias en la parte norte del partido de Bahía Blanca

Se esperan lluvias intensas en la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias fuertes para un sector del partido de Bahía Blanca para la noche del sábado madrugada del día domingo.

Se espera que a partir de las ultimas horas de la noche de hoy sábado 20, varios municipios de Buenos Aires se vean afectados por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas pueden estar acompañadas por chaparrones intensos de corta duración, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Las condiciones tenderán a mejorar de oeste a este a partir de la mañana del Domingo 2.