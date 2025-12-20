Incidentes en la previa de Comercial vs San Francisco

En la previa del encuentro por la promoción a primera división de la Liga del Sur entre Comercial y San Francisco ocurrieron incidentes entre ambas parcialidades que se enfrentaron arrojándose objetos contundentes en la calle Plumerillos. Hay heridos leves y ningún traslado a centro asistencial.

Desde fuentes oficiales indican que el hecho ocurrió cuando unos simpatizantes de Comercial advirtieron la llegada de la parcialidad de San Francisco por calle Necochea y fuera de lo que es el cordón policial, comenzaron a enfrentarse arrojando objetos contundentes.

La policía pudo intervenir disuadiendo a los violentos y controlando la situación. Pese a ello, resultó herido un chico en la cabeza al ser golpeado por un objeto contundente, además, se detuvo a un hombre alcoholizado y una mujer tuvo que ser atendida por una crisis nerviosa producto de la situación vivida.

Intervienen el juzgado. Correccional Nro 1 BJBB y UFIJ 15 DJBB.