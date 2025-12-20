La Liga del Sur cierra el año con el “sube y baja” entre San Francisco y Comercial

Puede terminar hoy o existe la posibilidad de que se extienda una semana más. San Francisco, penúltimo en el torneo oficial de Primera A, y Comercial, subcampeón de la B, animan esta tarde el cotejo de Promoción (sube y baja) en el cierre de la temporada 2025 de la Liga del Sur.

El partido comienza a las 17 en el estadio de Villa Mitre y el árbitro asignado es Oscar Perotti.

El celeste de Villa Italia debía ser anfitrión en su propio escenario, pero no superó una inspección policial y trasladó la localía a El Fortín, donde habrá público de ambos lados.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Si el ganador es el “Santo”, se terminará todo ahí y mantendrá su lugar en el círculo superior.

Si el vencedor es el del puerto, se deberá jugar un partido más en cancha neutral (si vuelve a triunfar el verdiamarillo ascenderá), tal como lo establece el reglamento.

Si al cabo de los 90 minutos el duelo termina empatado, se definirá al vencedor mediante la ejecución de tiros penales.

Sanfra llega a este compromiso después de un mes y cinco días sin actividad, mientras que el conjunto whitense viene de perder la final anual del Promocional ante La Armonía, que retorna al círculo superior tras una temporada.



