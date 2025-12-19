Bahía Blanca | Viernes, 19 de diciembre

23.5°

Bahía Blanca | Viernes, 19 de diciembre

23.5°

Bahía Blanca | Viernes, 19 de diciembre

23.5°
La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 20 de diciembre en Bahía Blanca.

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 20 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 34 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será templado a caluroso. El viento tendrá intensidad de leve del Noroeste rotando al Oeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo caluroso y mayormente soleado a inestable en la noche. El viento tendrá intensidad de leve del Oeste rotando al Sudeste. El índice de radiación ultravioleta es alto. La visibilidad será buena.

La noche será templada e inestable y se estima para media noche una temperatura de 23 grados centígrados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Sociedad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE