El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 20 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 34 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será templado a caluroso. El viento tendrá intensidad de leve del Noroeste rotando al Oeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo caluroso y mayormente soleado a inestable en la noche. El viento tendrá intensidad de leve del Oeste rotando al Sudeste. El índice de radiación ultravioleta es alto. La visibilidad será buena.

La noche será templada e inestable y se estima para media noche una temperatura de 23 grados centígrados.