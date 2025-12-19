Ignacio Caspe: "La gente está empezando a reconstruir sus hogares y estamos acompañando ese proceso"

En la continuidad de la presentación de los funcionarios del ejecutivo en el Honorable Concejo Deliberante, Ignacio Caspe, jefe de Delegaciones, expuso ante los ediles e indicó que están entrando en una segunda fase post emergencia que les permitirá planificar trabajos específicos en los barrios.

"En este momento estamos arriba de los mil milímetros de lluvia caída en la ciudad y eso hace que las napas sigan altas y la estabilidad de las calles haga que estemos en emergencia en algunos sectores. Estamos en un proceso mayor de estabilización por la temperatura que ya empieza a ser más benévola en esta época del año, esto hace que podamos trabajar y pasemos a la otra etapa que tiene que ver con el riego o el mejoramiento de ese tipo de calles", indicó Caspe.

Las calles de tierra y los barrios más afectados por la inundación son el problema principal en este momento: "Recordemos que normalmente para nivelar una calle tenemos que tirar dos camiones, en algunos casos tuvimos que tirar mil o mil quinientos camiones, cantidades que nunca se usaron de material, entonces la estabilización tiene más tardanza o va a llevar más tiempo de trabajo", puntualizó.

El funcionario explicó que las calles de tierra son el foco de atención de los trabajos en las diferentes delegaciones: "En Bahía hay 7000 calles de tierra y nuestra idea es intervenirlas entre tres y cuatro veces por año. La aprobación de la Fiscal Impositiva es súper importante para nosotros porque muchas de las obras conllevan solucionar problemas que siempre nos traen emergencias. En muchos de los lugares tenemos que intervenir continuamente y no nos permite programar, son los lugares donde van a recibir obras. El ejemplo es el barrio Los Olivos, donde automáticamente que llueve, tenemos que tener una guardia o equipo ya disponible ahí". afirmó.

Maquinaria para las delegaciones y planificación puntos que tocó Caspe en su exposición (Foto Rodrigo García, LNP)

Las dos catástrofes climáticas que vivió la ciudad están empezando a superarse poco a poco, pero los procesos de reconstrucción edilicia en los barrios van paulatinamente con la disponibilidad de recursos de la gente, que empieza a descartar materiales de construcción, allí es donde las delegaciones tienen que "acompañar" según lo expresado por el funcionario.

"Nosotros seguimos acompañando, yo sé que están trabajando en la regularización de las ordenanzas de ese tipo, porque es un costo continuo el mantenimiento de ese tipo, pero también es real que la gente construye cuando puede, no cuando nosotros queramos. Entonces estamos creando algunos sistemas que después el intendente va a presentar, pero que ya estamos implementándolo, que tiene que ver con ayudar a descartar estos residuos de construcción en las diferentes delegaciones", indicó Caspe.

"Van a ver alguna grúa sacando bolsones de residuos; eso es para acompañar esta última etapa, que es una buena noticia porque quiere decir que la gente está reconstruyendo. Para nosotros es un nuevo desafío y esperemos que en esta etapa de verano podamos terminarla para seguir programando y no trabajar siempre sobre la emergencia climática. Nosotros podemos programar, pero la gente va construyendo y reconstruyendo su vida a medida que puede y tenemos que entender esa situación y acompañarlos".

Durante la presentación, Caspe se emocionó al referirse al trabajo de los empleados Municipales que actuaron de manera profesional para capear la situación de emergencia, muchos de ellos con la destrucción total de sus hogares, mientras trabajaban jornada extendidas sin descanso ante el requerimiento de la emergencia.

"Son casi 300 empleados municipales los que conforman mi equipo. Muchos dejaron a sus familias, sus casas inundadas, durmieron con nosotros en las delegaciones y nunca hubo un 'no'. Nadie nos preparó para afrontar esto y pudimos salir adelante con el esfuerzo de todo el equipo. Quiero agradecer a cada uno de ellos, va a ser un recuerdo para toda la vida. Este es un proceso de estabilización en el estamos llegando al final. Esto nos dará la posibilidad de programar, proyectar la limpieza y el mantenimiento de calles y demás tareas que tuvimos que relegar por las catástrofes climáticas que vivimos", cerró el jefe de Delegaciones.