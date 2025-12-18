Presupuesto 2026: la sincronización de los semáforos, una de las prioridades

En la continuidad de la ronda de exposiciones de funcionarios comunales por el Presupuesto 2026 ante el Concejo Deliberante, el gobierno municipal puso el acento en la modernización del sistema semafórico como una de las claves para ordenar el tránsito en la ciudad.

Uno de los primeros funcionarios en presentarse esta mañana fue el subsecretario de Movilidad Urbana y Transporte, Fabián Lliteras, quien explicó los proyectos de su área previstos dentro del presupuesto general de 344 mil millones de pesos contemplados en el cálculo de recursos y gastos.

Durante su exposición, Lliteras detalló que el área trabaja en dos alternativas para avanzar en la sincronización de los semáforos: un recambio integral del sistema o la actualización del equipamiento existente mediante nuevas placas y tecnología de inteligencia artificial.

"Estamos probando un sistema con inteligencia artificial, pero tenemos que evaluar su funcionamiento y los costos", explicó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El funcionario señaló que actualmente la ciudad enfrenta serias limitaciones técnicas para coordinar los ciclos semafóricos.

"Se perdió la sincronización por vía subterránea tras la inundación, que era la que permitía recuperar los ciclos de funcionamiento. Hoy todo se hace de manera manual, semáforo por semáforo, y cuando se desincronizan, volverlos a punto se vuelve mucho más complejo", indicó ante los concejales.

El objetivo del proyecto es implementar ciclos de funcionamiento diferenciados en los principales corredores urbanos, de acuerdo con los horarios de mayor circulación.

"La idea es generar un esquema de ingreso prioritario por la mañana y otro de salida por la tarde, principalmente entre las 17 y las 19, cuando se produce la mayor afluencia de vehículos", precisó Lliteras.

Según explicó, el sistema permitiría dar prioridad a determinadas arterias estratégicas, mejorando la fluidez del tránsito sin descuidar la seguridad vial.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan Integral de Seguridad Vial. De manera complementaria, el subsecretario mencionó la continuidad de los programas de educación vial y algunas acciones de reordenamiento del tránsito en el microcentro.

Sin embargo, subrayó que la sincronización semafórica es una de las principales asignaturas pendientes que el Presupuesto 2026 busca resolver, luego de un año marcado por la postergación de obras a raíz de la emergencia climática del 7 de marzo.

Seguridad integral, más patrulleros y prevención vial

El responsable de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta, Martín Pacheco, destacó "la impresionante resolución de casos" registrada en el último período.

Pacheco adelantó que el Municipio profundizará un abordaje integral de la seguridad, con la incorporación de 18 patrulleros y la instalación de tótems en distintos puntos de la ciudad para mejorar los tiempos de respuesta.

Además, ratificó la continuidad de las políticas de prevención en tránsito, defendió el nuevo sistema de evaluación para la licencia de conducir, hoy más exigente, y remarcó el fortalecimiento de Defensa Civil mediante capacitación permanente y equipamiento, tras la experiencia de la última emergencia.

Las presentaciones de los funcionarios del Ejecutivo continuarán hasta mañana en el Concejo Deliberante, donde se analizará el destino de los fondos y la factibilidad de los proyectos previstos para el próximo año.