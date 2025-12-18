Un repartidor sigue buscando la moto que le robaron en el barrio Namuncurá

Un joven que realiza tareas de reparto para una plataforma de pedidos no solo continúa buscando la moto que le robaron días atrás en un sector del barrio Namuncurá, sino que también debe luchar con sujetos que pretenden estafarlo con supuesta información para poder hallar su herramienta de trabajo.

El hecho se produjo en Viamonte y Di Sarli, cuando Agustín dejó su rodado marca Rouser 200cc., modelo 2015, de color rojo y negro, estacionado en el frente de la Escuela Nº 78.

"Estaba con otras motos y se la llevaron de ahí. Incluso, la robaron con la caja de reparto colocada", indicó un familiar del damnificado.

Explicó que posteriormente observaron una publicación realizada en una cuenta de Instagram donde se observaba un rodado similar, por lo que dieron aviso a las autoridades.

"Allanaron la casa de esa persona, pero no encontraron la moto", agregaron.

Finalmente, señaló que casi a diario están siendo víctimas de intentos de estafa con sujetos que observan publicaciones en las redes sociales y piden dinero a cambio de supuesta información del rodado.

"La gente es muy mala y se aprovecha de esta situación", cerró.