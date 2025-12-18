¡Un recuerdo inolvidable! Se cumplen tres años del Mundial de Qatar

El 18 de diciembre de 2022 la Selección argentina consiguió su tercera estrella en una Copa del Mundo y este jueves se cumplen tres años de la victoria por penales en la final ante Francia tras igualar 3-3 en el tiempo regular y el alargue.

De aquel plantel formaron parte los bahienses Lautaro Martínez y Germán Pezzella.

El fallido debut frente a Arabia Saudita

El Mundial 2022 comenzó con el pie izquierdo para un conjunto albiceleste que llegaba a este encuentro con una seguidilla de 36 cotejos sin conocer la derrota. A priori, Arabia Saudita, primer rival del Grupo C, era el más accesible. Tal es así que los dirigidos por Lionel Scaloni habían logrado abrir el marcador de la mano de Lionel Messi desde el punto penal a los 7’ de la etapa inicial.

Sin embargo, algunos goles anulados por fuera de juego y varias desatenciones defensivas generaron que los de verde revirtieran el resultado 2-1 y sentenciaran el triunfo con dos balones aislados en el complemento.

Tras el fallido debut se generó una frase por parte del rosarino que quedará en la memoria de todo el pueblo argentino. “A la gente le digo que confíe”, soltó el ‘10’ en declaraciones posteriores al encuentro.

La reivindicación ante México

En la segunda fecha, el rival era México, un viejo conocido, y Argentina llegaba a esta cita prácticamente obligado a ganar para seguir con vida en la Copa del Mundo y poder optar por el primer puesto de la zona.

Con un Messi brillante, que sacó un zurdazo raso desde fuera del área para batir la defensa del cuadro centroamericano, y un golazo de Enzo Fernández, ambos en el segundo periodo, el combinado nacional se llevó un importante 2-0 y trajo tranquilidad a los aficionados de la albiceleste.

En la última fecha de la Fase de Grupos, los comandados por el director técnico oriundo de Pujato se impusieron por el mismo resultado ante la Polonia de Robert Lewandowski con tantos de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez y definieron la clasificación como punteros con 6 unidades.

La batalla de Lusail vs. Países Bajos

Argentina se medía ante Países Bajos en los cuartos de final del Mundial tras haber superado con cierto sufrimiento a Australia en octavos. Un 2-1 contra los oceánicos (Messi y Álvarez) dejaban a la vuelta de la esquina una revancha frente los europeos de lo que fue el triunfo albiceleste en semifinales de Brasil 2014.

Declaraciones previas picantes, cruces duros durante el encuentro y un mítico “anda pa'llá, bobo” del capitán de la Selección argentina hacia Wout Weghorst tras el triunfo, entre otros momentos destacados, describieron uno de los partidos más memorables de Qatar 2022.

Luego de comenzar en ventaja por 2-0, Países Bajos logró la igualdad y el semifinalista debió decidirse desde el punto penal. El Dibu contuvo los disparos de Virgil van Dijk y Steven Bergwijn para que finalmente Lautaro Martínez fuese el encargado de sentenciar la victoria.

Ya en semifinales, la albiceleste mostró un nivel futbolístico muy superior a Croacia y con un contundente 3-0 —dos golazos de Julián Álvarez— avanzó a la gran final donde chocó ante Francia para conocer al próximo campeón del mundo.

La Araña, delantero surgido en River, trasladó la pelota desde la mitad de la cancha para poner el 2-0, mientras que en el gol definitivo recibió un pase de Messi, quien dejó en el camino a Josko Gvardiol en una jugada memorable.

La Gran Final

Mucha tensión se vivió en los instantes previos al pitido inicial del encuentro ante Francia, pero transcurridos los primeros minutos la Selección argentina estuvo mejor parada sobre el terreno de juego y logró irse en ventaja al entretiempo por 2-0 con goles de Lionel Messi de penal y Ángel Di María.

En el complemento, los comandados por Scaloni parecían tener todo definido y ya acariciaban el tan ansiado trofeo. Sin embargo, con menos de diez minutos en el reloj, apareció Kylian Mbappé por duplicado para poner las tablas en el marcador.

Los goles del actual jugador del Real Madrid cayeron como un auténtico baldazo de agua fría para un combinado nacional que había sido ampliamente superior durante 75 minutos. De esta manera, la partida fue al alargue.

El cansancio pareció no notarse en el tiempo extra. Messi volvió a decir presente con un esperanzador tanto a los 3 minutos del segundo parcial, pero nuevamente el ex Paris Saint-Germain y Mónaco, campeón con Francia en Rusia 2018, anotó el 3-3.

Cuando parecía que todo se definiría desde los doce pasos, el Dibu Martínez se agigantó bajo los tres palos albicelestes y contuvo con el pie un disparo mano a mano y a quemarropa de Randal Kolo Muani para evitar el 3-4 que podría haber sido definitivo.

Con dos penales fallidos por parte del cuadro galo, Gonzalo Montiel tuvo en sus pies la oportunidad de ponerle el sello al cotejo y no erró. El lateral derecho marcó el último disparo de la tanda y sentenció la tercera conquista mundialista para Argentina, sumada a las de 1978 y 1986. (NA)