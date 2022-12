Pezzella: "No me gusta cuando nos ponen como en un plano inalcanzable"

El bahiense Germán Pezzella llegó ayer a la ciudad y esta mañana tuvo su reconocimiento por parte del Municipio, en la sala de conferencia Coronel Ramón Estomba, dentro del recinto municipal.

El flamante campeón del Mundo con la Selección argentina en Qatar, brindó una conferencia de prensa y previamente le hicieron algunas distinciones, además de la prevista por el Municipio en presencia del intendente Héctor Gay.

El defensor de la albiceleste, recibió el reconocmiento de la Liga del Sur, la Universidad Nacional del Sur y el Concejo Deliberante, que lo distinguió como Ciudadano Ilustre.

También estuvo presente Alfredo Dagna, presidente del Club Olimpo, por donde pasó Germán a sacarse una foto junto a una camiseta aurinegra con el "6" y su nombre en el Roberto Carminatti.

Antes de tomar la palabra, Pezzella se disculpó por no poder estar el viernes en el Teatro Municipal, donde se lo homenajeó junto a Lautaro Martínez y el árbitro Facundo Tello, quienes recibieron el afecto de una multitud.

"Tenía algunos temas personales que solucionar, me hubiese encantado estar. Vi completamente todo, vi el recibimiento de la gente y la verdad que supera cualquier tipo de expectativa que nosotros teníamos", dijo Pezzella.

"Soy muy agradecido a mi ciudad y a mi gente, porque acá empecé a forjar mi sueño, que superó todo lo que esperaba", agregó.

Además, hubo algunos curiosos que ingresaron, con carteles de agradecimiento.

Inclusive, hasta se pintaron la cabeza con los colores de la Selección mientras esperaban la llegada del campeón, quien luego de la conferencia se tomó foto y firmó autógrafos a los presentes.

En ese sentido, la presencia de Germán revolucionó por un rato al accionar del lunes dentro del Municipio.

"Si me preguntaban cuando tenía 12 o 13 años y estaba acá en Bahía, que iba a estar acá parado con la medalla en el pecho no lo creía. Hablábamos con Lautaro y nos reíamos, porque pasar de las canchas de la Liga del Sur a estar coronando nuestro sueño en Doha, somos unos privilegiados, pero ojalá que sirva para que cualquier chico que arranca en estos se atreva a soñar", dijo Germán, quien estuvo acompañado por su novia Agustina Bascerano, sus padres, hermanos, amigos y demás familiares.

Un momento muy especial se vivió cuando Germán sacó humildemente de su bolsillo izquierdo del pantalón la medalla de campeón. Impoluta, con dorado brillante y una energía casi hipnotizante.

"No me gusta mucho cuando nos ponen a nosotros como en un plano inalcanzable. Uno trabajó por intentar cumplir sus objetivos, pero pasa por estar en el momento justo y en el lugar indicado, al fin y al cabo pasa por el trabajo y la templanza necesaria para no frustrarse y no darse por vencido", señaló.

Mirá la conferencia completa: