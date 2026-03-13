Cuáles son las 10 prepagas que dio de baja el Gobierno

La exclusión de las firmas médicas privadas busca transparentar el padrón nacional de agentes sanitarios

La Superintendencia de Servicio de Salud canceló la inscripción de una decena de firmas médicas del registro nacional mediante una resolución en el Boletín Oficial. La medida del Poder Ejecutivo afecta a las prepagas que dio de baja el Gobierno por faltas en la acreditación de los requisitos normativos vigentes. La supervisora técnica Silvia Noemí Viazzi firmó el documento oficial con el fin de reordenar el sistema sanitario argentino.

Las 10 prepagas que dio de baja el Gobierno

La resolución oficial detalla los nombres de las diez entidades afectadas por la medida:

• Círculo Médico de San Luis

• Círculo Médico de Bragado

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• Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima

• Protección Médica SRL

• ECSA Salud

• Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina

• And the Yellow Too S.A.

• Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario

• Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución

• Mutual Odontológica Argentina

Los motivos de las inhabilitaciones en el sistema de salud

El Poder Ejecutivo argumenta la necesidad de depurar el padrón nacional de agentes sanitarios, con el fin de otorgar mayor transparencia al área médica. Las autoridades detectaron irregularidades en la documentación de estas firmas. Las diez empresas afectadas incumplieron las normativas exigidas para operar.

La actualización del padrón permite obtener una mayor transparencia en el sistema sanitario general. Las autoridades revisan los expedientes de todas las firmas inscriptas y los incumplimientos derivan en la cancelación automática del permiso comercial.

La falta de acreditación de actividad real determina las exclusiones del registro nacional. El organismo estatal exige a las empresas la demostración de una cartera de afiliados activa. La libre competencia en el mercado requiere el acatamiento de estas reglas.

El texto gubernamental detalla los fundamentos de la exclusión de estas entidades. "La medida se enmarca en el proceso de reordenamiento y depuración del padrón de agentes que lleva adelante el organismo, con el objetivo de garantizar transparencia, información confiable para los usuarios y reglas claras para quienes operan en el sistema", aclara el documento de la dependencia estatal.

El impacto de la depuración del padrón oficial

El organismo oficial justifica la cantidad de cancelaciones con una explicación técnica sobre sus procedimientos de control. "Con esta decisión, ya son 162 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva, en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado", explica la entidad.

El mes de enero concentró una gran parte de las 162 cancelaciones totales. Una única publicación del Boletín Oficial eliminó a 20 entidades de manera simultánea. La depuración del padrón mantiene un ritmo sostenido desde ese momento inicial. (La Nación)