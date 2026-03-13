Piden una pena en suspenso para un acusado de tener material de abuso infantil

El fallo por este caso se dará a conocer el viernes de la semana próxima.

En un juicio oral que se desarrolla en el fuero Correccional bahiense, el fiscal Rodolfo de Lucia pidió una pena de un año y dos meses de prisión en suspenso para un acusado de tenencia de material de abuso sexual infantil, agravada por ser las víctimas menores de 13 años.

Por su parte, durante su alegato de cierre el defensor del imputado Federico Santiago Carlos Pereyra Cónsoli solicitó la absolución de su cliente.

Una de las dos causas que se le siguen a Pereyra Cónsoli se inició en junio de 2022, después de que la Policía detectara "varios archivos con contenido ilícito" en su celular al allanar su vivienda en Carmen de Patagones.

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El allanamiento se realizó en relación con una causa que tramitaba el Juzgado Federal Nº 2, de Bahía Blanca.

Más archivos

Luego de que se peritaran los elementos secuestrados, los investigadores hallaron "22 archivos más" de abuso sexual infantil en un disco rígido de una notebook que el acusado tenía en su casa.

Ese material se envió a la fiscalía en materia de ciberdelitos, a cargo de De Lucia, para que se profundicen las tareas investigativas y se reúna más prueba.

El hombre está siendo juzgado en vinculación con el delito de "tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, agravada por ser las víctimas menores de 13 años de edad".

El juez en lo Correccional Nº 1, Gabriel Giuliani, dará a conocer el fallo el próximo viernes, a las 13.

El expolicía Pereyra Cónsoli está procesado también por la comisión de atentados en esta ciudad y falsificación de documento público.