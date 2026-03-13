Femenino: la Liga del Sur no pudo ante Tandil y jugará por el tercer puesto en Mar del Plata

El seleccionado femenino de la Liga del Sur cayó esta tarde en las semifinales del Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana, que disputa su fase definitoria en Mar del Plata.

El combinado de nuestro medio perdió ante Tandil, por 3 a 2, en el partido disputado en el predio de Aldosivi en Punta Mogotes.

Los goles de la Liga los anotaron Sofia Mattos y Antonella Sanhueza, de penal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De esta manera, las dirigidas por Walter Lofrano disputarán mañana el partido por el tercer puesto.

El mismo se jugará desde las 18.30, ante el perdedor de la otra semifinal, que disputan en este momento el local Mar del Plata y La Plata.

Con el resultado de hoy, además, la Liga perdió su invicto luego de clasificar invicto con puntaje ideal tras la primera fase.

*El plantel

Las 20 jugadoras elegidas para viajar a Mar del Plata son: Fiorella Carpaneto, Agustina Collino, Yanina Suárez, Morena Bieteleztn, Daiana Uzidinger, Antonella Sanhueza, Agustina Malaspina, Alfonsina Royo, Ariana Adassus, Selva Sánchez, Antonella de Vega, Rosario Damiani, Lucrecia Semper, Stefania Sueyro, Pilar Vidal Gatti, Martína Moleker, Sol Menéndez Perrone, Camila Aliata, Victoria Nervi y Sofia Matos.

-Entrenador: Walter Lofrano.

-Asistente: Antonella Tachetti.

-Preparador físico: Matías Almeida.

-Masajista: Rocío Castellano.