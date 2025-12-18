La CGT sale a la calle en Bahía Blanca contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) filial Bahía Blanca realizará hoy una marcha en rechazo a la denominada "modernización laboral", en el marco de una jornada de protesta que se replicará en distintos puntos del país.

La convocatoria local está prevista para las 15 en la plaza Rivadavia. La movilización partirá desde la intersección de Estomba y Moreno, avanzará por Chiclana hasta Belgrano y luego doblará por San Martín. El recorrido continuará hasta Sarmiento, con punto final en el Concejo Deliberante.

En tanto, de 14 a 17.30, los colectivos funcionarán con un esquema de servicio de emergencia, según confirmó la UTA a nivel local.

Desde el gremio indicaron que la movilización tiene como objetivo "repudiar la reforma laboral y manifestar nuestro compromiso en defensa de los derechos de las y los trabajadores".

Se espera una marcha de gran magnitud, con la participación de movimientos sociales, sectores políticos, docentes, estudiantes y jubilados, entre otros sectores.

A nivel nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevará a cabo una marcha hacia Plaza de Mayo. En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional con protestas en todo el país, que incluirán concentraciones frente a las casas de Gobierno provinciales.