La CGT calificó de "provocación innecesaria” el uso del protocolo antipiquetes en la marcha contra la reforma laboral

En la previa de la marcha de este jueves, la Confederación General del Trabajo (CGT) cuestionó al Gobierno por el protocolo antipiquetes que mantendrá activo el Ministerio de Seguridad durante la manifestación.

El comunicado oficial de la central obrera criticó al oficialismo y sostuvo que “lejos de contribuir a un clima de respeto y convivencia democrática, constituye una provocación innecesaria hacia los trabajadores que se movilizarán".

Además, la CGT -que marcha en contra de la reforma laboral que tratará el Senado durante las sesiones extraordinarias-, indicó que los trabajadores tienen derecho a manifestarse libremente porque es “una garantía constitucional y democrática que debe ser respetada por las autoridades públicas”.

En ese sentido, los sindicatos aseguraron que la manifestación será de manera “pacífica, organizada y responsable”. También expresaron que la “protesta social no es un delito”.

“(La marcha) es una herramienta legítima de expresión colectiva frente a políticas que afectan derechos fundamentales, el empleo, la producción y la justicia social”, agregaron.

Asimismo, aclararon que realizarán esta marcha en el marco de la ley y le exigieron al Gobierno que garantice la integridad física y la libertad de las personas que participarán de la manifestación.

Por último, el texto pide que el Ejecutivo se “abstenga de promover discursos estigmatizantes o intimidatorios que solo profundizan la confrontación y ponen en riesgo la paz social”.

La marcha que impulsa la CGT está convocada para las 15, para que distintos movimientos sociales y las dos CTA comiencen a movilizarse hacia Plaza de Mayo. Según los cálculos de los organizadores, se espera reunir alrededor de 150.000 personas durante el evento. (con información de TN.com.ar)