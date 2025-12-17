Reforma laboral: el kirchnerismo cuestionó las comisiones y anticipó una batalla judicial

El kirchnerismo impugnó este martes la conformación de la Comisión de Trabajo del Senado y cuestionó el inicio del debate sobre la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, al sostener que el procedimiento vulnera el Reglamento de la Cámara alta y la Constitución Nacional.

Durante la reunión constitutiva de la comisión, el presidente del interbloque Popular —nuevo nombre de la bancada kirchnerista—, José Mayans (Formosa), advirtió que, de avanzar el tratamiento en esas condiciones, el debate "va derecho a los tribunales".

"Si así inician un debate que cambia el derecho laboral de miles de argentinos, esto va derecho a los tribunales", afirmó.

Mayans sostuvo que la decisión adoptada por los jefes de bloque en una reunión celebrada el martes es ilegal por no contar con el aval del pleno del cuerpo, tal como lo establece el artículo 14 del Reglamento del Senado. En ese sentido, remarcó que tampoco la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, cuenta con facultades delegadas para integrar las comisiones.

"Vienen con un atropello basado en una resolución de bloques que no existen, de senadores que no existen", sentenció el jefe del bloque kirchnerista, en referencia a la resolución votada en diciembre de 2023 que, según su interpretación, perdió vigencia tras la renovación de un tercio del Senado el pasado 10 de diciembre.

Los planteos no fueron atendidos por la mayoría de la comisión. La senadora Patricia Bullrich pidió la palabra y solicitó al secretario parlamentario, Agustín Giustinián, que "proceda a hacer lo que vinimos a hacer". A continuación, el senador libertario Bartolomé Abdala (San Luis) propuso a Bullrich para presidir la comisión. La moción fue aprobada a mano alzada por unanimidad de los 12 integrantes designados, mientras permanecen cinco vacantes a la espera de la incorporación del kirchnerismo.

Durante ese tramo de la reunión se produjeron momentos de fuerte tensión. Mayans se sentó junto a Bullrich en la mesa cabecera y, fuera de micrófono, le gritó: "Usted no puede hacer lo que está haciendo", en referencia a su asunción al frente de la comisión. "Hacen lo que se les canta las pelotas", expresó el senador formoseño en el momento de mayor enojo.

Bullrich no respondió a las acusaciones y, elevando la voz, convocó a la Comisión de Trabajo para las 11 con el objetivo de comenzar a debatir el proyecto de reforma laboral. Para esa reunión fueron invitados funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el secretario de Trabajo, Julio Cordero; el subdirector general de Fiscalización de ARCA, Javier Rufail; el subdirector general Institucional, Agustín Rojo; y la subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía, Daniela Ramos.

Un escenario similar se registró en la reunión constitutiva de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el kirchnerismo también impugnó la legalidad de la convocatoria y de las decisiones adoptadas por la presidencia del Senado. Tras los reclamos, los senadores no kirchneristas ratificaron como presidente de ese cuerpo a Ezequiel Atauche (Jujuy).

Las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda serán las encargadas de analizar el proyecto de reforma laboral enviado por el Poder Ejecutivo. (La Nación)