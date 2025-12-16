"Desfinanciamiento federal": los gobernadores opositores a Milei criticaron la reforma laboral

Los gobernadores de Fuerza Patria emitieron un duro comunicado contra el gobierno de Javier Milei y, en especial, contra la reforma laboral que se tratará en el Congreso, luego de mantener una reunión en la casa de La Pampa en la Ciudad de Buenos Aires, en la que también participaron algunos legisladores del PJ.

Bajo el título, “Recuperar la Argentina federal e inclusiva”, Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero), cuestionaron la gestión libertaria, la falta de recursos a la que los sometió la Casa Rosada y pidieron discutir el federalismo.

“Las provincias argentinas, a partir del retiro de la Nación, asumieron casi en soledad la prestación de los servicios públicos indelegables, cuya transferencia no fue acompañada de las partidas correspondientes”, señalaron los gobernadores, al tiempo que señalaron que “con el gobierno nacional actual se agrega un cúmulo de incumplimientos y de deudas, más la interrupción de la obra pública en todo el territorio nacional”.

“Las Provincias fueron recibiendo cada vez menos recursos. Desde la puesta en vigencia de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, en 1988, la parte que corresponde a las provincias cayó del 58% al 42 %”, explicaron en el comunicado emitido en la tarde de hoy.

En ese sentido, señalaron que “cada decisión del actual gobierno nacional agrava la situación” e indicaron que “hasta la reforma laboral que hoy plantea se convirtió en un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal”. Los mandatarios se mostraron como un bloque político unido, de cara al tratamiento de la reforma laboral, una ley sensible y clave para la gestión libertaria.

Javier Milei, el apuntado por los gobernadores de Fuerza Patria

Del encuentro participaron los legisladores que son parte de cada provincia. Estuvieron Jorge Taiana, Santiago Cafiero y Victoria Tolosa PAZ, por Buenos Aires; Florencia López, Sergio Casas y Fernando Rejal, por La Rioja, entre otros.

“Propiciaremos el intercambio de ideas y buscaremos los acuerdos necesarios para conformar mayorías, más allá de las pertenencias partidarias o sectoriales”, indicaron los mandatarios que, si bien tienen diferencias en el trato con el gobierno nacional, han dado una muestra de que tienen la vocación de jugar juntos en el terreno parlamentario.

En el final del comunicado plantearon que serán “parte de toda iniciativa que promueva bienestar del conjunto” y que rechazarán “todas las que pretendan quitar recursos y derechos a las provincias y a sus habitantes, en especial a los productores y trabajadores” (con información de Infobae)