Despedida a familiares y deudas: qué dice la carta del soldado que se mató en la Quinta de Olivos

Un soldado que cumplía tareas de vigilancia se mató en la Quinta de Olivos este martes a la madrugada.

El joven de 21 años escribió una carta antes de cometer el hecho. Allí, se despidió de sus familiares y explicó que tenía problemas económicos.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado se presentó en la residencia presidencial para investigar los detalles del caso junto con la Policía Federal Argentina (PFA), que quedó a cargo de las primeras actuaciones.

Por su parte, la Casa Rosada emitió un comunicado oficial en el que se identificó al joven como un efectivo del Ejército Argentino.

Se trata de Rodrigo Gómez, de 21 años, que cumplía funciones de seguridad dentro del predio al momento del hecho.

El joven era de Misiones y formaba parte del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. Su perfil comercial y crediticio muestra deudas en blanco de diversa antigüedad por casi 2 millones de pesos a diferentes bancos y entidades financieras.

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo fue encontrado por un compañero en uno de los puestos internos. El disparo que le quitó la vida habría sido realizado con un FAL.

La causa quedó en manos de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien dispuso la intervención de distintas áreas de las fuerzas federales para avanzar con las pericias y tratar de saber qué ocurrió. La autopsia se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. (con información de TN e Infobae)