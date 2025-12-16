Criar a un hijo costó hasta $571.106 en noviembre, según el INDEC

Los hogares argentinos necesitaron entre $450.355 y $571.106 mensuales en noviembre para cubrir los gastos asociados a la crianza de un niño, según su edad.

Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) a través de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, que abarca a chicos de 0 a 12 años.

El informe oficial detalla que la canasta de crianza está compuesta por dos grandes componentes: por un lado, el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y, por otro, el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

De acuerdo con los datos difundidos por el organismo estadístico, los valores mensuales de la canasta según el tramo etario fueron los siguientes:

• Menores de 1 año: $450.355

• Niños de 1 a 3 años: $535.823

• Niños de 4 a 5 años: $454.165

• Niños de 6 a 12 años: $571.106

En el caso de los bebés menores de un año, el costo total se explicó por $142.416 en bienes y servicios y $307.939 correspondientes al cuidado. Para el grupo de 1 a 3 años, los bienes y servicios representaron $183.892, mientras que el cuidado insumió $351.930 mensuales.

El INDEC precisó que el componente de bienes y servicios se calcula a partir de la Canasta Básica Total (CBT), que incluye rubros como alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros. En tanto, el costo del cuidado surge de la valorización de las horas teóricas necesarias para la atención de los niños, tomando como referencia la remuneración del personal de casas particulares.

La canasta de crianza se actualiza mensualmente y tiene como objetivo visibilizar el impacto económico que implica la crianza en los hogares, además de aportar información relevante para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas vinculadas a la infancia y la niñez.