Encontraron sin vida a un militar que cumplía funciones de seguridad en la Residencia de Olivos

Un efectivo militar que cumplía tareas de seguridad en la Residencia Presidencial de Olivos fue hallado sin vida durante la madrugada de este lunes, según informó oficialmente la Casa Militar.

El cuerpo fue encontrado en uno de los puestos internos del predio. Tras el aviso al personal de servicio, se activaron los protocolos correspondientes y arribaron equipos médicos de emergencia, quienes constataron el fallecimiento.

Por disposición del Juzgado Federal a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a distintas áreas de las fuerzas federales para realizar las pericias necesarias y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

La investigación se encuentra en curso y, por el momento, todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Las autoridades indicaron que cualquier información confirmada será comunicada exclusivamente por la Justicia.