El Gobierno designó a Andrés Edgardo Vázquez al frente de la ARCA

El licenciado Andrés Edgardo Vázquez asumirá como nuevo director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del jueves, en reemplazo de Juan Alberto Pazo, según se publicó este martes en el Boletín Oficial.

La medida quedó formalizada a través del decreto 890/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que acepta las renuncias de Pazo al cargo de Director Ejecutivo de ARCA y de Vázquez a la Dirección General Impositiva (DGI), ambas con efecto desde la misma fecha.

En el mismo acto administrativo se oficializa la designación de Vázquez como titular del organismo recaudador, para completar un período de ley. La norma también expresa el agradecimiento del Gobierno a los funcionarios salientes por los servicios prestados en el ejercicio de sus funciones.

Según trascendió, el recambio en la conducción apunta a garantizar la continuidad institucional del organismo en las tareas de recaudación, fiscalización y control aduanero en todo el territorio nacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

ARCA es un ente autárquico que funciona en el ámbito del Ministerio de Economía y tiene a su cargo la recaudación de impuestos nacionales y el control del comercio exterior. Vázquez se desempeñaba hasta ahora como Director General de la DGI, cargo que ocupó desde la creación del organismo en reemplazo de la ex AFIP.

El cambio en la conducción se produce en el tramo final del año fiscal y a pocos días de las fiestas de fin de año, un período de intensa actividad tanto en materia impositiva como aduanera. (NA)