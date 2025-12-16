Bahía Blanca | Martes, 16 de diciembre

13.2°

Bahía Blanca | Martes, 16 de diciembre

13.2°

Bahía Blanca | Martes, 16 de diciembre

13.2°
El país.

Reforma laboral: Villarruel citó a los jefes de bloque para arrancar el debate

El oficialismo quiere acelerar la discusión del proyecto.

La vicepresidenta Victoria Villarruel

Con el proyecto de "Modernización Laboral" ya ingresado en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a los jefes de bloque a una reunión de Labor Parlamentaria para este martes, con el objetivo de ordenar el inicio del debate en sesiones extraordinarias.

El encuentro se realizará a las 11 en el Salón del Senado y buscará coordinar el tratamiento exprés de la reforma laboral, en paralelo al avance del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.

Noticias Relacionadas

La cita marcará el punto de partida formal para definir la integración de las comisiones clave y el cronograma de trabajo que La Libertad Avanza necesita para intentar votar la iniciativa antes de fin de año. (NA)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La región.
Básquetbol.
Básquetbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE