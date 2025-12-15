El Gobierno apura la aprobación del Presupuesto: Diputados lo tratará este miércoles

La Cámara de Diputados convocó a una sesión solicitada por la Libertad Avanza convocó para el próximo miércoles 17, que tendrá como tema central el proyecto de Presupuesto 2026 que proyecta una inflación del 10,4% anual y un crecimiento de la economía del 5% del PBI.

El oficialismo decidió convocar a esa sesión a fin de poder aprobar en la madrugada del jueves el Presupuesto, y poder así girarlo al Senado con el fin de que se pueda sancionar antes de fin de año.

El oficialismo quiere tratar, junto a la ley de Presupuesto, los proyectos de Inocencia Fiscal y el marco destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas publicas y la estabilidad del valor de la moneda.

El pedido de sesión especial para el miércoles a las 14 fue realizado por el presidente del bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni, luego de las reuniones que mantuvieron el oficialismo, funcionarios, y diputados dialoguistas para consensuar el proyecto de Presupuesto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asistieron a esas reuniones, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli,Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Se trata del primer presupuesto del gobierno de Javier Milei que se va a tratar desde su asunción, ya que se administra el país con la ley sancionada en el 2022, que fue prorrogada en dos ocasiones.

Ahora con el nuevo mapa de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo es primera minoría con 95 diputados, ya cuenta con mas posibilidades de votar esta ley clave ya que necesita de 34 diputados, que serán aportados por el interbloque del PRO-UCR-MID con 22 legisladores, 7 de Innovación Federal, y seis de bloques provinciales de Catamarca y Tucumán.

De esta manera, el oficialismo dará el primer paso en la sesión especial del miércoles pero deberá esperar hasta el 29 o 30 de diciembre para aprobarlo en el Senado, informaron fuentes legislativas.



Detalles