Estiman que el impacto fiscal de la reforma laboral ascenderá al 0,83% del PBI.

El proyecto de reforma laboral tiene un costo fiscal estimado en casi un punto del PBI, de acuerdo con un estudio privado.

Según la consultora Invecq, se estima que el impacto fiscal total del proyecto completo ascenderá al 0,83% del PBI.

Detalló que mayor parte de este esfuerzo (0,5%) corresponde a la reducción de las contribuciones patronales del capítulo laboral. El 0,33% restante obedece a los incentivos tributarios, explicados principalmente por la baja en el Impuesto a las Ganancias corporativo (0,2%) y la eliminación de algunos Impuestos Internos (0,1%).

El Gobierno envió al Congreso la "Ley de Modernización Laboral", un proyecto que impulsa diversas reformas laborales para actualizar el mercado y fomentar el empleo formal, al que se suman artículos de reforma impositiva.

¿Qué contempla el proyecto?

* Creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que otorga beneficios como la devolución anticipada de IVA y amortización acelerada en Ganancias para proyectos productivos de hasta USD 30 M.

* Reducción las alícuotas del Impuesto a las Ganancias a Sociedades para ejercicios fiscales a partir de 2026 de 30% al 27% y 35% a 31,5%.

* Eliminación de Impuestos Internos para seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios, vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves.

* Eliminación de los 2 Impuestos cedulares (inmuebles y renta financiera, excepto monedas digitales).

* Eliminación del cargo de 10% en entradas de cine para financiar al INCAA, entre lo más relevante.

El proyecto ingresado al Congreso será debatido en Sesiones Extraordinarias y habrá que evaluar qué modificaciones se introducen en el texto final.

Invecq destacó que “en términos generales, los avances hacia una modernización laboral son positivos”.

Argumentó que “representan un paso imprescindible para un mercado que ya venía ajustándose de facto —el empleo privado registrado creció apenas 3% desde 2012, frente a un 42% del empleo independiente”.

“De todos modos, no debe esperarse que estas reformas impulsen el empleo por sí solas ni de manera inmediata, dado que el impulso al empleo seguirá siendo el crecimiento de la actividad económica”, advirtió.

En paralelo, señaló que “los cambios impositivos (más allá de la necesaria reducción del costo laboral vía menores cargas patronales) también resultan bienvenidos porque contribuyen a simplificar un esquema tributario excesivamente complejo”.

Sin embargo, la consultora consideró que “no abordan el núcleo de las distorsiones, que exige una reforma más profunda sobre tributos como Ingresos Brutos, el impuesto al cheque o las retenciones (la reducción anunciada esta semana va en esta línea, con un impacto fiscal estimado en 0,1% del PIB)”.

”Estos impuestos desalientan la producción y la inversión, pero -según anticipó el ministro de Economía- no formarían parte de una reforma en el corto plazo, debido al estrecho margen fiscal para reducir impuestos que representan casi 8% del PIB”, concluyó. (Fuente: TN).