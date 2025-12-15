El FMI celebró los anuncios del Banco Central sobre las bandas de flotación del dólar

Después del anuncio del Banco Central sobre la actualización por inflación de las bandas de flotación del dólar, el FMI se mostró conforme con la medida.

“Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas”, escribió en X la vocera del organismo, Julie Kozack. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, agradeció el mensaje: “¡¡Gracias Julie/equipo!!“.

El intercambio de mensajes por la red social se dio tras el anuncio del BCRA sobre un cambio clave en el esquema de bandas de flotación del dólar. A partir del 1 de enero de 2026, el piso y el techo dentro de los cuales puede moverse el tipo de cambio se actualizarán todos los meses según la inflación que informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La medida busca evitar atrasos cambiarios, sostener la competitividad y reducir expectativas de saltos discrecionales del dólar, un factor clave para anclar expectativas inflacionarias.

Un pedido del FMI

La clave del anuncio es, por un lado, que permite atenuar las intervenciones oficiales en el mercado, pero fundamentalmente, que se complementa con un nuevo programa de acumulación de reservas, uno de los puntos fundamentales del acuerdo con el FMI.

El Gobierno trabajaba para presentar un cronograma de compras de reservas por parte del BCRA, en línea con un pedido que el FMI había hecho en su última evaluación. La vocera del organismo multilateral reconoció que la Argentina incumplirá nuevamente la meta pactada para la revisión de los números a diciembre y le pidió al Gobierno que sea más ambicioso en ese sentido.

“Seguimos abogando por que las autoridades aprovechen la oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario consistente y sólido que contribuya a la acumulación de reservas", sostuvo Kozack.

En su reporte de mitad de año, tras la primera auditoría del programa relanzado en abril, el staff del FMI había escrito: “Se espera que el BCRA desempeñe un papel más activo en el proceso de acumulación de reservas, incluyendo la compra de divisas según un calendario predecible (como se hizo en Chile, Colombia y México, en el contexto de sus respectivos regímenes cambiarios flexibles”.

“El FMI quiere que compremos reservas, el mercado quiere que compremos reservas y nosotros queremos comprar reservas“, dijo Caputo. Finalmente, el Banco Central fortalecerá sus arcas, a la par de la nueva actualización de las bandas por inflación. (con información de TN)