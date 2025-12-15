El BCRA anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán por inflación mensual

El Banco Central (BCRA) anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán por la inflación mensual desde enero de 2026.

La autoridad monetaria lo informó en un comunicado. También explicó que se pondrá en marcha un programa para acumular reservas.

A través de un comunicado, se indicó que "a partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria

evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese sentido, desde el BCRA explicaron: “Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio”.

Cómo será el programa para acumular reservas en 2026 que anunció el BCRA

Según comunicó la autoridad monetaria, a partir del 1 de enero de 2026 se iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales que estará vinculado a dos puntos: la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

Por un lado, el escenario base de remonetización del BCRA prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026. En ese sentido, plantearon que “podría ser abastecido mediante la compra de US$10 mil millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”.

Incluso, indicaron que un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI “podría llevar las compras a US$17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin generar presiones inflacionarias”.

A su vez, también será tenida en cuenta la liquidez del mercado de cambios. Detallaron que el monto de ejecución diaria inicialmente estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios.

Al respecto, indicaron: “Esta flexibilidad operativa responde a la observación de que el volumen comercializado diariamente en el mercado de cambios presenta fluctuaciones muy significativas”.

“El BCRA mantendrá un sesgo en su política monetaria que evite esfuerzos sostenidos de esterilización mientras la demanda de dinero evolucione conforme a lo esperado. En el caso de que la evolución de la demanda de dinero sea menor a lo esperado, el BCRA adoptará las medidas correctivas que crea pertinentes en línea con el programa económico”, manifestaron. (con información de TN)