Se publicó el ranking Conmebol para 2026: Boca y River bajaron de puesto y Racing se metió al top 10

La Conmebol dio a conocer la parte alta del Ranking de Clubes que regirá a partir de la temporada 2026 y hubo importantes cambios en los primeros puestos. Las posiciones de Boca y River fueron modificadas y aparecen varios clubes argentinos en el tramo superior de la lista.

El primer lugar es para Palmeiras, finalista de la última edición de la Copa Libertadores. El campeón, Flamengo, lo sigue en el segundo escalón.

River, que venía de liderar el ranking, cayó hasta el tercer lugar que antes ocupaba Boca. Por eso, el Xeneize fue desplazado al cuarto puesto de la clasificación. De todas formas, ambos equipos serán cabezas de serie en los sorteos de la Libertadores y la Sudamericana.

En el top 10 se encuentra Racing, que pasó del decimosegundo al noveno puesto entre una temporada y otra. El título en la Copa Sudamericana 2024 y su buena actuación a nivel continental este año le dio méritos para estar entre los diez mejores equipos del continente.

En la imagen publicada por Conmebol, con los 30 mejores clubes de Sudamérica, también figuran Estudiantes (18°), Lanús (21°), Independiente (24°) y Vélez (26°) entre los equipos de la Liga Profesional de Argentina.

Cómo se calcula el Ranking de Clubes

1- Performance de los últimos 10 años: Puntos obtenidos en la CONMEBOL Libertadores y Sudamericana en la última década. Este tiene el mayor peso y premia el rendimiento reciente (los puntos valen menos cuanto más antiguo es el torneo).

2- Coeficiente histórico: Puntos acumulados en la Libertadores y Sudamericana desde el inicio de cada copa hasta hace 11 años, premiando la trayectoria.

3- Campeón local (bonus): Puntos fijos (usualmente 50) otorgados al clasificado como campeón de su liga nacional.

La suma de estos tres factores determina la posición del club para los sorteos de la Libertadores y Sudamericana.