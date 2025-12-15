Bahía Blanca | Lunes, 15 de diciembre

La ciudad.

El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 16 de diciembre en Bahía Blanca.

Foto: NA

El servicio de Satelmet anticipa para este martes 16 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será fresco y soleado a templado. El viento tendrá intensidad de leve del Sudoeste rotando al Sur. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo cálido y soleado. El viento tendrá intensidad de leve del sector Este. El índice de radiación ultravioleta es alto. La visibilidad será
buena.

La noche será fresca con aumento de viento y se estima para media noche una temperatura de 18 grados

