El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este martes 16 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será fresco y soleado a templado. El viento tendrá intensidad de leve del Sudoeste rotando al Sur. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo cálido y soleado. El viento tendrá intensidad de leve del sector Este. El índice de radiación ultravioleta es alto. La visibilidad será

buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche será fresca con aumento de viento y se estima para media noche una temperatura de 18 grados