El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 16 de diciembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este martes 16 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será fresco y soleado a templado. El viento tendrá intensidad de leve del Sudoeste rotando al Sur. La visibilidad será buena.
En la tarde tendremos tiempo cálido y soleado. El viento tendrá intensidad de leve del sector Este. El índice de radiación ultravioleta es alto. La visibilidad será
buena.
La noche será fresca con aumento de viento y se estima para media noche una temperatura de 18 grados